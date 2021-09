Green Pass: Conte, spingere su obbligo in luoghi assembramenti

ROMA, 03 SET - "Pregherei tutti gli esponenti politici di prendere posizione in modo molto chiara perché' il vaccino è l'unica via per superare questa situazione. Sull'obbligatorietà dobbiamo spingere in tutte quelle situazioni dove ci sono assembramenti. Non sono contrario all'uso sempre più diffuso del green pass". Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, a margine della presentazione della lista a sostegno di Virginia Raggi a San Basilio. (ANSA).