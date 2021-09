In 200 a ballare fra tavoli, locale chiuso per cinque giorni

BOLOGNA, 03 SET - Cinque giorni di chiusura e una multa per i gestori. Sono le misure scattate per il 'Vip Chiringuito' di via Morazzo, zona Borgo Panigale alla periferia di Bologna, dove la scorsa notte la polizia ha sorpreso 150-200 persone che stavano ballando in una pista improvvisata, ricavata spostando i tavolini e le sedie. Un evento che era stato anche pubblicizzato sui social come 'Summer vibe', con la presenza di un dj in consolle. Tutto in violazione delle restrizioni che in questo periodo di emergenza sanitaria vietano le attività del ballo in discoteche e locali assimilati destinati all'intrattenimento. Per i gestori scatterà una sanzione in denaro, oltre alla chiusura per cinque giorni del locale. Secondo quanto ricostruito, gli avventori erano in possesso di Green pass ma non indossavano mascherine e non rispettavano le norme di distanziamento. Il controllo è stato fatto da agenti della questura, della Scientifica e della polizia locale. Lo scorso 27 agosto la polizia era già intervenuta nel locale dove era stata segnalata una rissa. (ANSA).