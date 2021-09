Green pass: chat no vax lancia nuovi presidi davanti a sedi Rai

ROMA, 02 SET - Dopo il flop delle proteste di ieri contro il Green pass davanti alle stazioni ferroviarie, sulla chat Telegram di riferimento per chi contesta il certificato vaccinale è partita una nuova chiamata alla mobilitazione, con nel mirino gli organi di informazione. Sul canale 'Basta dittatura!', punto di riferimento per il mondo no vax, nel pomeriggio è stato infatti pubblicato un messaggio che dà appuntamento per un "presidio" domani dalle 17 e sabato dalle 10 davanti alle sedi regionali della Rai. Sul messaggio sono indicati gli indirizzi delle varie redazioni, da Ancona a Venezia, e si invita ad aggiungere quelli delle sedi "di tutti i canali di manipolazione presenti nella vostra località che volete presidiare". (ANSA).