Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason Remixed and Updated

ROMA, 02 SET - I Pink Floyd annunciano l'uscita di A Momentary Lapse of Reason Remixed and Updated. L'iconico album della band, che uscirà il 29 ottobre, è stato aggiornato e remixato dai nastri originali del 1987 per "The Later Years" da Andy Jackson e David Gilmour, assistiti da Damon Iddins. L'album sarà disponibile su vinile, CD, DVD, Blu-Ray e in digitale con mix Stereo e 5.1. In aggiunta, per la prima volta, l'album sarà presentato in 360 Reality Audio, una nuova esperienza musicale immersiva che replica in modo molto simile il campo sonoro onnidirezionale delle performance live, utilizzando le tecnologie 360 Spatial Sound. "A Momentary Lapse of Reason" sarà inoltre pubblicato in Dolby Audio e UHD in aggiunta al 360 Reality Audio. (ANSA).