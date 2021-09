++ Record italiani in vacanza, 23 mln a luglio e agosto ++

ROMA, 02 SET - Tra luglio e agosto gli italiani che hanno scelto di trascorrere le vacanze nel nostro Paese hanno battuto ogni record: secondo un'indagine di Cna Turismo e Commercio, che l'ANSA pubblica in anteprima, sono arrivati a 23 milioni in totale contro i 17 del 2020 e i 18 del 2019, l'anno precedente la pandemia. Un risultato che all'inizio della stagione era inatteso. E con loro hanno villeggiato in Italia anche sei milioni di vacanzieri stranieri, molto meno rispetto alle estati pre-pandemia ma a loro volta in numero consistentemente più numeroso del previsto, un dato favorito secondo la Cna dagli effetti positivi del "green pass". (ANSA).