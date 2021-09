Francia: rientro a scuola,alunni in classe con la mascherina

PARIGI, 02 SET - Rientro a scuola con la mascherina sul naso già dalla prima elementare per quasi 12,3 milioni di studenti francesi. Visti i rischi legati alla variante Delta del coronavirus, il governo di Parigi ha optato per il protocollo sanitario di 'livello 2' (su 4) che autorizza tutti gli alunni ad essere accolti in presenza ma impone loro l'uso della mascherina all'interno, fatta eccezione per la scuola materna. "Come lo scorso anno, dovremo vivere con il virus, indossare la mascherina, rispettare i gesti barriera'', afferma il ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, in un video rivolto agli studenti di Francia (ANSA).