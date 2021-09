Ancora un calo dei ricoverati negli ospedali dell'Umbria

PERUGIA, 01 SET - Ancora un calo dei ricoverati per il Covid negli ospedali dell'Umbria, 51 al primo settembre, tre in meno di martedì. Sempre stabili a sei i posti occupati nelle intensive. E' il quadro sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 134 nuovi positivi e 183 guariti, con nessuna nuova vittima. Scendono quindi gli attualmente positivi, ora 1.635, 49 in meno. Sono stati analizzati 2.230 tamponi e 4.526 test antigenici, con un tasso di positività pari al 1,98 per cento sul totale (era 1,1 il giorno precedente e 2,1 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).