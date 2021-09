Afghanistan: Lega,Ue condivide nostre posizioni su rifugiati

BRUXELLES, 01 SET - "Oggi tutta l'Unione Europea è concorde con le proposte sulla gestione dei flussi migratori dall'Afghanistan, che la Lega porta avanti da sempre. Lo dimostra la linea comune emersa dalla riunione straordinaria dei ministri dell'Interno Ue: creare le condizioni per fermare e non incentivare le partenze di irregolari, proteggere i confini esterni, garantire la sicurezza dei cittadini Ue dalle minacce del terrorismo". Così in una nota l'europarlamentare della Lega, e coordinatrice del gruppo ID alla commissione per le libertà civili del Parlamento europeo, Annalisa Tardino. "Bene il sostegno ai Paesi confinanti che devono fare la propria parte nell'accoglienza, cui si aggiunge la ricollocazione dei soggetti vulnerabili su base volontaria. Meglio tardi che mai: dopo anni in cui ci hanno etichettato come razzisti e populisti, ora finalmente Bruxelles si accorge che le soluzioni della Lega sono di buon senso. Dopo decenni di scelte sbagliate e di belle parole, bene che l'Ue torni sui propri passi. Serve il massimo impegno per evitare di ripetere gli errori della crisi siriana del 2015 e bisogna mantenere alta l'attenzione sul rischio di infiltrazioni terroristiche", conclude l'eurodeputata. (ANSA).