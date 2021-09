Vaccini: Ronzulli (Fi), ok obbligo se imposto dai numeri

ROMA, 01 SET - "La macchina organizzativa messa in piedi dal Generale Figliuolo funziona in modo eccellente, grazie soprattutto al generoso lavoro di medici e infermieri che da mesi somministrano i vaccini senza sosta, ma è necessario intensificare ulteriormente la campagna di immunizzazione. Bisogna informare bene i cittadini sul fatto che il vaccino è sicuro per sciogliere i dubbi di chi è ancora scettico, ma se il numero di vaccinati non aumenterà a breve sarà necessario pensare a introdurre l'obbligo perché il rischio è quello di lasciare un pericolosissimo spiraglio al virus e non possiamo permettercelo". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, a margine di una visita presso l'hub vaccinale di Andria. (ANSA).