Pd: Nardella, alleanza parlamentare può diventare politica

FIRENZE, 01 SET - "Visto che ci saranno le prove politiche in futuro, lo dico da esponente del Pd, dobbiamo avere la forza di andare oltre i nostri confini", costruendo "un campo largo" dove "quella che è un'alleanza parlamentare forse può diventare un'alleanza politica con un'idea di Paese". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervenendo ieri sera al Festival dell'Unità del capoluogo toscano. Nardella ha partecipato a un dibattito col ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della Salute Roberto Speranza, e la ministra per il Sud Mara Carfagna. "Non credo che ci ritroveremo nella stessa forza politica", ha risposto Di Maio, ma "questo è un governo dove i ministri lavorano senza screzi, e nei momenti di difficoltà non ci vedrete mai speculare". Per Speranza "la provocazione di Dario di tenerci insieme stasera ha senso, e forse non deve essere lasciata cadere". Secondo Carfagna "se questa lezione si tradurrà in alchimie politiche è troppo presto per poterlo dire". (ANSA).