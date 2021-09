Green pass: a Milano Centrale coda ordinata per i tamponi

MILANO, 01 SET - C'è chi è arrivato in stazione Centrale a Milano con largo anticipo oggi, nel primo giorno di Green pass obbligatorio sui treni a lunga percorrenza, temendo che la stazione "fosse presa d'assalto", come la signora che ha accompagnato il nipote di ritorno a Napoli dopo le vacanze. Ma al momento non si registrano problemi agli ingressi dei binari dove non ci sono file. Tranquilli anche i viaggiatori in arrivo, qualcuno con una proposta per velocizzare i controlli sui treni: "Basterebbe chiedessero il Green pass al momento della prenotazione", dice Sergio, arrivato a Milano da Firenze. La coda - ordinata e non inusuale - c'è solo al punto dove vengono eseguiti i tamponi. Studenti stranieri come Elena, che ha fatto il vaccino, "entrambe le dosi, ma di quello indiano che in Italia non è riconosciuto, a differenza che in Spagna", o la sua amica Jane che ha fatto la prima dose di Pfizer in Brasile "e ora dovrò fare la seconda dose qui, anche se non so come"; turisti ma anche lavoratori che fanno il tampone prima di riprendere il lavoro. "Lavoriamo a scuola e vogliamo fare il tampone prima di ricominciare domani" spiegano Gianna e Ada, non vaccinate "perché eravamo in ferie" mentre ricevono il modulo per fare il tampone alle 14. Per evitare di lasciare le persone al sole viene data una fascia oraria e chi arriva dopo le 12 rischia ogni giorno di non trovare più moduli. Chiusura del punto tampone alle 15.30. Poi da domani si ricomincia alle 7.30. (ANSA).