Vaccini: successo a Cagliari per Open Night,migliaia in fila

CAGLIARI, 31 AGO - Già dalle 19.30 la fila per il vaccino nel primo grande Open Night a Cagliari copriva l'intera lunghezza del parcheggio antistante la Fiera: un successo insperato per gli stessi organizzatori, l'Ats e la Assl del capoluogo sardo. All'appuntamento, annunciato da una campagna social, si sono presentati non solo i giovani dai 12 ai 35 anni ai quali - in teoria - era dedicato l'evento, ma anche intere famiglie, i cui componenti si sono vaccinati contestualmente, e molti stranieri attirati dall'assenza di prenotazione preventiva. Per attirare i più giovani molti dei quali sono stati accompagnati dai genitori che hanno dovuto firmare il consenso informato, braccialetti colorati con il leit motiv della serata, "It's open night, c'mon", e diverse postazioni selfie con tanto di animatori oltre alla musica con una dj, che ha accolto i ragazzi e i più grandi all'ingresso dei due hub della Fiera dove oggi sono state preparate diverse migliaia di dosi. "Un successo - dice all'ANSA il responsabile del servizio di profilassi dell?Ats-Assl di Cagliari Gabriele Mereu - Questa è una delle iniziative messe in campo da Ats per attire le persone a vaccinarsi. Lo ha fatto qualche mese fa a Carbonia e e Tortolì. E' un grande successo di giovani ma non solo. Abbiamo persone un po' di tutte le età. Siamo soddisfatti per come stanno andando le cose per raggiungere quelle coperture che il ministero ci richiede. Già se superiamo le 1.500 dosi questa sera, possiamo ritenerci soddisfatti". La serata era stata "macchiata" da una fake news che ha girato per qualche ora sui social e che parlava di un malore tra i vaccinati a causa del quale era stato chiuso l'hub. Una notizia falsa che lo stesso sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, anch'egli sui social, aveva subito smentito. All'esterno della Fiera anche un piccolo gruppetto di no vax: avrebbero voluto fare un volantinaggio, ma non avevano richiesto l'autorizzazione a manifestare alla Questura e la loro iniziative si è risolta in un flop. (ANSA).