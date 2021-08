ROMA, 31 AGO - "Nessuna tolleranza per i violenti. Solidarietà e vicinanza, umana e politica, al ministro Luigi Di Maio". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, alla notizia delle minacce da parte di No Vax e No Green Pass apparse in alcune chat social contro il ministro pentastellato Luigi Di Maio. (ANSA).