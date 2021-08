Suppletive: Gualtieri (Pd), con Ms5 nessun accordo

ROMA, 31 AGO - "Noi per le suppletive non abbiamo fatto nessun accordo col M5S. Abbiamo candidato Andrea Casu che esprime bene il rinnovamento del Pd e la capacità unitaria di tessere la coalizione. Andrea è stato tra i promotori del centrosinistra che ha lavorato a quel tavolo del centrosinistra e a quella carta di intenti che hanno consentito e aiutato a costruire questa coalizione larga". Lo dice Roberto Gualtieri, deputato Pd e candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, in merito alla scelta del movimento pentastellato di non candidare nessun esponente alle suppletive di Roma nel seggio di Prima Valle. "Siamo alternativi a questa sindaca e a questa amministrazione su cui diamo un giudizio molto negativo - aggiunge Gualtieri - Chiederemo agli elettori del M5s di sostenerci al ballottaggio che si prefigura tra noi e Michetti. Cosa penso? Che noi possiamo vincere il seggio di Primavalle come siamo positivi di poter vincere al ballottaggio (al Comune ndr)". (ANSA).