Vaccini: Casellati, mai più barriere a diffusione globale

VENEZIA, 31 AGO - "Il potere mite è una prospettiva di straordinaria attualità. E' il magnete invisibile di cui abbiamo bisogno per attrarre nella gestione del bene comune vari settori della realtà sociale. Penso in primo luogo alla gestione della pandemia, che ha mostrato la profonda interconnessione tra individui e comunità, società ed economia, dimensione nazionale ed internazionale. E al tema dei vaccini, la cui produzione in tempi record è uno straordinario risultato della comunità scientifica internazionale. Oggi, non vi possono essere barriere alla loro somministrazione su scala globale". Così la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati alla Seconda Soft Power Conference organizzata da Francesco Rutelli a Venezia. "L'universalità della vaccinazione - dice ancora - è un obiettivo irrinunciabile per consentire alle nostre comunità e alle nostre economie di uscire dalla crisi. Penso poi al tema dell'economia sostenibile, all'arte e alla cultura. Questa è la strada da seguire per costruire sulle ceneri dell'emergenza sanitaria nuove prospettive di crescita". (ANSA).