Droga: Fratoianni, se Civati propone referendum noi ci siamo

ROMA, 31 AGO - "Qualche giorno fa Giuseppe Civati ha scritto un post in cui propone un referendum per la legalizzazione della cannabis: rivolgersi alle persone per aggirare l'ostilità cieca della politica. Noi stiamo facendo una cosa simile per introdurre una riforma in senso progressivo dell'imposta patrimoniale, con la raccolta delle firme per una proposta di legge di iniziativa popolare. Penso che Civati abbia ragione e voglio dire che Sinistra Italiana ci sta". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "In un Paese in cui Renzi, Salvini e soci propongono pure un referendum per eliminare il reddito di cittadinanza e restringere il perimetro dei diritti - aggiunge - è utile e urgente che ci sia chi lavora per allargarli". (ANSA).