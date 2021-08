Corte Strasburgo, Lista Marco Pannella fu esclusa dalla Rai

STRASBURGO, 31 AGO - La lista Marco Pannella ha vinto il ricorso presentato alla Corte europea dei diritti umani (Cedu) per essere stata esclusa dai programmi 'politici' della Rai nel corso del 2010. La Corte di Strasburgo ha stabilito "che la marginalizzazione" della Lista Marco Pannella ha violato il diritto alla libertà d'espressione dell'associazione politica. Nella sentenza i giudici della Cedu hanno stabilito che lo Stato italiano dovrà versare alla Lista Marco Pannella 12 mila euro per danni morali. Allo stesso tempo la Cedu ritiene che la decisione della Rai di sospendere certi programmi politici non ha leso il diritto alla libertà d'espressione dell'associazione politica e dei Radicali Italiani. Tuttavia i giudici ritengono che l'Italia avrebbe dovuto permettere alla Lista Marco Pannella di fare ricorso contro questa scelta della Rai. (ANSA).