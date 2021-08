Suppletive: M5s rinuncia a seggio Roma, malumori nella base

ROMA, 31 AGO - Malumori nella base del M5s romano per la mancata candidatura del Movimento alle suppletive nel collegio di Roma Primavalle. Fino a ieri sera i pentastellati locali si aspettavano che ci sarebbe stato un candidato per il seggio in Parlamento lasciato libero dalla 5 stelle Emanuela Del Re. Poi, nel vuoto della comunicazione sul tema, la constatazione che, invece, non si correrà: "Non mi sembra una mossa particolarmente astuta non presentarsi - commenta questa mattina un eletto romano- Di certo oggi sarà argomento di discussione". "Non so proprio come spiegarmelo, o non c'era un candidato forte, o è stata una scelta in accordo con il Pd nazionale, con cui vanno molto più d'accordo che a Roma", azzarda un altro. "Ci sarà un candidato in meno che lavora con il simbolo dei 5 stelle nel prossimo mese. E' quanto meno strano, diciamo così", chiosa un terzo. (ANSA).