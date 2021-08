Afghanistan: Rampelli, Usa si facciano carico di accoglienza

ROMA, 31 AGO - Che gli Usa si facciano carico a loro volta della accoglienza degli afghani "mi pare il minimo. La principale responsabilità della situazione e delle conseguenze è in capo agli Usa che non si possono sottrarre all'accoglienza". Lo dice il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (Fdi) a Coffee break. "Abbiamo più volte denunciato - afferma - la scarsa efficacia della Ue. Ci siamo occupati molto della assistenza dei profughi e meno delle conseguenze di questa rocambolesca fuga dall'Afghanistan e delle strategie complessive della presenza occidentale in quel Paese". (ANSA).