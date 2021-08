Bolle, On Dance dedicato a Carla Fracci

MILANO, 31 AGO - Sarà dedicata a Carla Fracci la prossima edizione (2-6 settembre) di On Dance, la manifestazione ideata nel 2018 da Roberto Bolle per portare il ballo, in ogni sua forma, in giro per Milano, coinvolgendo gratuitamente tutti gli appassionati. "A Carla in realtà devo l'idea di 'On dance', vorrei dedicarle questo momento - ha detto Bolle - E' stata lei la prima a portare fuori dai teatri la danza, in momenti in cui nessuno ha avuto la sua visione, lei era una pioniera". Sarà un'edizione particolare, non solo perché si svolge a pochi mesi dalla morte di Carla Fracci, scomparsa il 27 maggio scorso, ma anche per l'organizzazione che dovrà rispettare rigorosamente tutti i protocolli sanitari, quella di On Dance al via il 2 settembre. Un'edizione necessaria perché "non possiamo permetterci - ha detto l'etoile della Scala all'ANSA - di abituarci a una vita senza arte". (ANSA).