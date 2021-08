Canalis, torno in tv e racconto le Vite da copertina

ROMA, 31 AGO - Elisabetta Canalis mancava dall'Italia da un po' di tempo: vive a Los Angeles con il marito italo americano Brian Peri, chirurgo, e la loro amatissima figlia Skyler Eva, ma la sua popolarità è sempre stata al top grazie ai social dove è seguitissima e molto amata. Per il suo ritorno debutta al comando di Vite da copertina, in onda su Tv8 dal 1° settembre (dal lunedì al venerdì, alle 17.30). Una trasmissione che racconta i nuovi fenomeni di costume e le biografie dei personaggi famosi. "Sono felice, ho iniziato da ragazzina, oggi ho 42 anni, ma è la prima volta che ho un programma in studio da sola, dove sono la conduttrice. Mancavo da qualche anno dalla tv e cercavo qualcosa che rappresentasse quello che in questi anni sono diventata, crescendo: sono più consapevole, più matura nelle decisioni, più umile. Sky (a cui fa capo Tv8) mi ha proposto questo programma in passato condotto da altri, con l'idea di cambiargli immagine scommettendo su di me". Che cosa farà? "Intervisterò tanti ospiti e parleremo di argomenti leggeri: costume, stili di vita, musica e cinema. E delle abitudini delle star". "Al momento avremo opinionisti, giornalisti, esperti dei singoli settori, che ci aiuteranno a tratteggiare una sorta di ritratto, dei singoli personaggi, o delle tematiche che via via andremo ad affrontare". "Diciamo che è una trasmissione in divenire". In studio si parlerà anche di hit estive?. "Sì - confesso che un altra aspirazione in futuro è la musica: ecco mi piacerebbe un giorno, è un sogno in verità, avere uno spazio, non so in che modo, in uno show che abbia che fare con la musica, con i cantanti. Ho condotto - ricorda - un'edizione del Festivalbar: ero giovanissima, mi sono molto divertita, ho imparato tanto da allora". A proposito di musica, tornerebbe a Sanremo dopo l'esperienza con Gianni Morandi e Belen Rodriguez? "Io sono italiana - replica - e sono cresciuta guardando Sanremo. Non si dice mai di no al palco dell'Ariston". Tra i temi di 'Vite da copertina' le incursioni nel mondo social dei Ferragnez e di Sabrina Salerno. O ancora il focus sugli influencer, i nuovi divi, Nicole Kidman luci&ombre, le star uscite da X Factor e gli attori di Hollywood caduti in disgrazia. (ANSA).