Calabria: De Magistris, orgoglioso di avere candidati liberi

CATANZARO, 30 AGO - "Oggi iniziamo la raccolta firme a sostegno delle nostre liste, costituite da donne e uomini liberi, che vogliono insieme a noi rompere il vecchio sistema di potere che soffoca la Calabria. Si candidano dai territori più impervi e complessi, dove tuttora è forte e pressante il peso della 'ndrangheta. A Rosarno e Gioia Tauro, poi, tra i tanti volti puliti e competenti che sono con noi, c'è Angelo Carchidi, 33 anni, architetto e promotore sociale e culturale, tra i più giovani animatori della Casa del Popolo di Rosarno, che porta il nome di Giuseppe Valarioti, dirigente comunista ucciso barbaramente dai clan l'11 giugno del 1980". Lo afferma Luigi De Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria. "Qualche giorno fa - prosegue - è stata fatta un po' di confusione sulla presenza del nostro progetto civico e popolare in quei luoghi. Sono orgoglioso - conclude - di condividere questa lotta per i diritti e per la liberazione della Calabria insieme alle forze e ai volti migliori di un popolo straordinario che ha sete di giustizia". (ANSA).