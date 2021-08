Vaccini: appello Letta ai partiti, non si legittimi chi è contro

ROMA, 30 AGO - "Solidarietà a giornalisti, scienziati, medici aggrediti dai no vax. Una lista sempre più lunga. Faccio appello a tutti i partiti: NO ambiguità sulle violenze, non si legittimi chi è contro il vaccino, è una posizione contraria al diritto alla salute e alla libertà". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta. (ANSA).