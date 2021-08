Torino: Letta, faremo come Tortu alle Olimpiadi

TORINO, 30 AGO - "Per noi l'investimento sulla vittoria a Torino, su Stefano Lo Russo sindaco, è un investimento nazionale. Abbiamo l'ambizione di fare tornare la città una delle capitali del nostro Paese e il nostro è un impegno forte attraverso una candidatura con cui siamo competitivi e fiduciosi del risultato finale". Così il segretario del Pd Enrico Letta conferma il sostegno al candidato sindaco del centrosinistra. "Stefano - aggiunge Letta - ha lo spirito da secchione torinese vincente per questa città. Confermo l'impegno del Pd nazionale a far sì che la coalizione che lo sostiene sia vincente e siamo fiduciosi che lo sia. La vittoria per il centrosinistra a Torino è possible e a portata di mano". A chi gli ricorda che i sondaggi danno in vantaggio lo sfidante di centrodestra Paolo Damilano, Letta replica: "quello che conta non sono i sondaggi, ma l'unità della coalizione, la campagna elettorale e le competenze. Lo Russo sarà come Tortu alle Olimpiadi con l'inglese - sorride-, che credeva di essere davanti ma poi Tortu ha vinto". (ANSA).