Con Boscaini riapre il Mac Dino Formaggio a Teolo

ROMA, 30 AGO - Con una personale di Vinicio Boscaini, pittore di sicura vocazione, presente nei più importanti movimenti culturali di Venezia e del Veneto, riapre il 4 settembre, dopo la lunga obbligata chiusura per il Covid, il Museo di Arte Contemporanea Dino Formaggio (MAC) all'interno del Palazzetto dei Vicari, nel borgo di Teolo, in provincia di Padova, all'interno del Parco dei Colli Euganei. In calendario, a partire dal 30 ottobre, prende il via l'esposizione delle opere di Alberto Fiorenzato, architetto e pittore, noto non solo per i lavori artistici che approfondisce nello studio del Longinotti sviluppando continua ricerca che lo colloca tra artisti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Ma il Mac offre molto di più. Dall'11 dicembre si potrà infatti ammirare la preziosa collezione di strumenti musicali antichi di Roberto Tombesi, tra i fondatori de I Calicanto, che quest'anno celebrano i 40 anni di ininterrotta attività nell'ambito degli studi etnomusicali sul territorio veneto, e svolgono un importante ruolo nel campo della ricerca e della promozione della musica e del canto popolare. Con l'occasione verranno proposti anche laboratori musicali. Tornano anche gli "Aperitivi al Museo", con appuntamenti nei quattro venerdì di ottobre, in compagnia di gruppi musicali e assaggi di prodotti di un territorio, quello dei Colli Euganei, per avvicinarsi e vivere il Museo coniugando arte, territorio e cultura facendo vivere così il progetto di Dino Formaggio: quello di "contaminare il territorio con l'arte e la cultura". "Potremo riaprire le porte del Museo, sicuramente per l'attenzione e la sensibilità dell'amministrazione comunale - spiega il primogenito di Formaggio, Daniele, garante della famiglia per il Mac - ma anche grazie all'impegno dell' associazione "Cammini Euganei" che da quest'anno avvia un percorso nel Palazzetto dei Vicari offrendo un prezioso servizio di informazioni al turismo, organizzando camminate guidate per la valorizzazione dei sentieri dei Colli Euganei, contribuendo all'apertura del sito culturale i sabati e le domeniche e sviluppando laboratori e progetti anche rivolti ai ragazzi". (ANSA).