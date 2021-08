Vaccini: Renzi, responsabili aggressioni devono pagare

ROMA, 30 AGO - "I NoVax oggi hanno aggredito un giornalista de La Repubblica, Francesco Giovannetti, e ieri sera hanno inseguito e minacciato l'infettivologo Matteo Bassetti. Mercoledì hanno in programma di interrompere la circolazione dei treni. Una cosa è la manifestazione delle proprie idee, altro sono la devastazione, le minacce, l'inseguimento delle persone e l'interruzione dei servizi pubblici. Trovo che i responsabili di questi gesti debbano pagare per il loro comportamento, senza indulgenza e senza buonismo. Quando si usa violenza sulle persone non c'è alcun richiamo alla libertà d'opinione o alla disobbedienza civile che tenga. Intanto, solidarietà a Bassetti e alla redazione de La Repubblica". Così il leader Iv Matteo Renzi nell'e-news. (ANSA).