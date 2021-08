Venezia: i 10 film da non perdere

ROMA, 30 AGO - Per un'edizione, Venezia 78, così ricca, una selezione dei dieci film più attesi è un'operazione complicata. Ma questo è il gioco per la Mostra 2021 (1-11 settembre). In testa alla top ten c'è DUNE di Denis Villeneuve (fuori concorso il 3/9). Dal bestseller di Frank Herbert, il film (in sala dal 16/9) ha un cast all-star guidato da Timothee Chalamet. Poi SPENCER di Pablo Larrain (in concorso) con Kristen Stewart che interpreta Lady Diana nei primi anni '90. MADRES PARALELAS di Pedro Almodovar, che aprirà in concorso la Mostra del cinema l'1/9, con Penélope Cruz superstar, è una storia di maternità. E' STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino: la nuova opera del premio Oscar rielabora la sua storia di ragazzo nella Napoli del boom di Maradona (in concorso e poi sala il 24/11). THE POWER OF THE DOG: Jane Campion firma un dramma western ambientato nel Montana degli anni '20, con Kirsten Dunst e Benedict Cumberbatch (in concorso, poi su Netflix). THE LAST DUEL: il film di Ridley Scott (fuori concorso), storia di tradimento e vendetta nella Francia medioevale, vedrà fronteggiarsi Adam Driver e Matt Damon (in sala dal 14/10). BECOMING LED ZEPPELIN: primo film autorizzato in 50 anni dalla super band, fuori concorso, ne ripercorre la storia nella scena anni '60. FREAKS OUT: Gabriele Mainetti porta al Lido (poi in sala dal 28 ottobre) una storia di mostri, diversi, fenomeni da baracconi addirittura nella Roma del '43 occupata dai nazisti. Con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini. OFFICIAL COMPETITION: con Penelope Cruz e Antonio Banderas, prende in giro l'ego degli attori e il circo cinematografico. Diretto da Mariano Cohn e Gaston Duprat, in concorso. SCENE DA UN MATRIMONIO: Oscar Isaac e Jessica Chastain - anche produttori - sono i protagonisti del remake del classico di Ingmar Bergman, diretto da Hagai Levi. La serie, Hbo, sarà su Sky dal 20/9. IL COLLEZIONISTA DI CARTE: il ritorno di Paul Schrader con Oscar Isaac nel ruolo di William Tell, ex militare che ha partecipato alle operazioni ad Abu Ghraib. Infine, extra top ten, la masterclass con ROBERTO BENIGNI, Leone alla carriera giovedì 2/9. (ANSA).