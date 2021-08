Spagna: leader catalano, referendum prima del 2030

MADRID, 30 AGO - Il presidente della Catalogna, l'indipendentista Pere Aragonès, considera possibile la realizzazione di un referendum autorizzato sulla secessione di questa regione dalla Spagna "prima del 2030". Lo ha detto stamattina nel corso di un'intervista concessa alla televisione pubblica catalana Tv3, in risposta a una domanda sul progetto del governo regionale di candidare la Catalogna come sede delle Olimpiadi invernali del 2030 e su quale sarà la bandiera nazionale sotto la quale verrebbe presentata tale proposta. "La Catalogna avrà votato" prima di quella data, è la previsione di Aragonès, secondo il quale considerare "proposte che riguardano lo sviluppo economico" della regione non è in contrasto con "la lotta per l'indipendenza". La sua speranza, ha aggiunto, è che i Giochi del 2030 siano "i primi" in cui la Catalogna "potrà partecipare con la propria bandiera". Per le prossime settimane è prevista la ripresa del tavolo dei negoziati tra lo Stato centrale e la Catalogna in merito al futuro di questa regione. (ANSA).