Nozze a Firenze per ex ministro Bonafede

FIRENZE, 30 AGO - Nozze fiorentine giovedì prossimo per l'ex ministro della Giustizia 5 Stelle Alfonso Bonafede che sposa la compagna Valeria Pegazzano Ferrando, avvocata, con cui ha due figli. E' Repuibblica nell'edizione fiorentina a riportare la notizia: il matrimonio (rimandato per il Covid), sarà celebrato in una piccola chiesa di campagna, con ricevimento nella villa Corsini a Mezzomonte all'Impruneta, che ha ospitata la festa er le nozze anche di Marco Carrai. Per il sì di Bonafede, siciliano di Mazara ma fiorentino d'adozione, storico avvocato No Tav e prima bandiera di Grillo in Toscana, attesi al ricevimento, in una villa Corsini blindatissima, 120-130 persone in tutto tra cui, riferisce Repubblica, l'ex premier Giuseppe Conte, la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, non il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, impegnato al Consiglio europeo sull'Afghanistan. Attesi anche l'ex ministro dello Sport Spadafora e la deputata Taverna. (ANSA).