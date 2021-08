Vaccini: Malpezzi (Pd), manifestare è legittimo, violenza no

ROMA, 30 AGO - "Ribadiamo, e continueremo a farlo, che manifestare è legittimo ma non sono tollerabili violenze di nessun genere. I giornalisti hanno diritto e dovere di raccontare. Resta per noi la convinzione che il vaccino sia l'unica arma per uscire dalla crisi". Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi esprimendo solidarietà al giornalista di Repubblica aggredito. (ANSA).