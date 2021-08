Vaccini:Molise ad agosto rallenta,900 dosi in meno al giorno

CAMPOBASSO, 30 AGO - Nel mese di agosto rallentano le vaccinazioni in Molise: circa 900 dosi in meno al giorno. La media quotidiana delle somministrazioni in regione nelle ultime quattro settimane è stata di 1.783 inoculazioni al giorno, numeri sensibilmente più bassi rispetto a quelli di luglio quando la media quotidiana è stata di 2.687 dosi somministrate. I dati, dopo un rallentamento più visibile nel periodo di Ferragosto, stanno comunque ora già risalendo: nella settimana appena passata sono state inoculate 12. 518 dosi (media quotidiana 1.788) contro le 11.864 dosi settimanali (media quotidiana 1.694) dei sette giorni successivi al Ferragosto. (ANSA).