A Milano in fiamme palazzo di 15 piani con 70 famiglie

MILANO, 29 AGO - Un grosso incendio ha praticamente distrutto un palazzo di 15 piani in via Antonini, nella periferia sud di Milano. Sul posto ci sono numerose squadre dei Vigili del fuoco e molte ambulanze. L'incendio che è iniziato attorno alle 17.45 ed è ancora in corso, in un palazzo a Milano, ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34 di Via Antonini, dove abitano, secondo quanto si è appreso, circa 70 famiglie. Ancora incerto il numero di persone ancora presenti nel palazzo. I pompieri stanno continuando ad arrivare e, a quanto si è appreso, il fuoco si è propagato probabilmente dall'ultimo piano, facendo crollare le vetrate della faccia e generando una colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza. (ANSA).