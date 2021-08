Yemen: almeno 30 soldati uccisi in attacco Houthi

ROMA, 29 AGO - E' di almeno 30 soldati uccisi e 60 feriti il bilancio di un attacco a colpi di razzi su una base della Coalizione saudita in Yemen. Lo riferisce al Jazeera. L'attacco è stato compiuto contro la base di al-Anad, ha annunciato un portavoce delle forze lealiste. L'attacco è stato compiuto anche con "l'ausilio di droni e il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare", ha detto Mohamed al-Naqeeb, portavoce dei governativi. Fonti dei soccorsi citate dal al Jazeera riferiscono di "scene drammatiche e caotiche. I razzi hanno centrato la piazza della base mentre era in corso l'addestramento". I ribelli Houthi non hanno ancora commentato. (ANSA).