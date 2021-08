Paralimpiadi, Achenza bronzo nel triathlon ptwc

ROMA, 29 AGO - Diciannovesima medaglia per l'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, la terza dal triathlon: a 50 anni Giovanni Achenza ha vinto oggi il bronzo nella categoria ptwc. La gara è stata vinta dall'olandese Jetze Plat, che bissa il trionfo di cinque anni fa. Medaglia d'argento per l'austriaco Florian Brungraber. Pier Alberto Buccoliero al debutto paralimpico centra il nono posto. "È stata una gara bellissima - commenta Achenza -. Sin dalla prima frazione mi sentivo pronto. Ho disputato un ottimo nuoto, un buon cambio e sono partito per la frazione di ciclismo. Anche in questa fase mi sentivo decisamente bene: sono stato in testa diversi chilometri; Plat è rientrato piuttosto tardi rispetto al solito e proprio questo aspetto mi ha fatto pensare che potesse essere davvero la giornata giusta. All'ingresso in T2 ho notato che Brungraber era lontano: ammetto che in quel frangente ho sognato l'argento. A metà nella terza frazione mi si è bagnato un guantino - racconta Achenza -: non avevo il giusto grip per la spinta e ho perso il ritmo, ma all'ultimo giro, anche grazie al supporto e al tifo caloroso di tutto lo staff azzurro, mi sono ripreso, volando sin sul traguardo per cogliere una stupenda medaglia di bronzo". (ANSA).