Migranti: Polizia arresta camionista passeur a Trieste

TRIESTE, 28 AGO - La Polizia di Frontiera Marittima di Trieste ha rintracciato 35 persone (di cui 13 minorenni), di nazionalità pachistana, afghana e bengalese, e arrestato un camionista serbo per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina sul cui semirimorchio i migranti avevano viaggiato. E' accaduto giorni fa nel Punto Franco Nuovo, ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi. Le 35 persone sono risultate tutte sprovviste di documenti idonei all'ingresso e alla permanenza in Italia o in un altro Stato dell'Ue. Dai migranti gli agenti sono risaliti, nella zona limitrofa al rintraccio, a un autoarticolato con targa serba, dal quale i primi erano appena scesi. Nel corso delle indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste Federico Frezza, sono stati raccolti elementi oggettivi del coinvolgimento dell'autista, un cittadino serbo di 40 anni, nel favorire l'ingresso illegale in Italia dei migranti rintracciati. Nel semirimorchio sono stati anche individuati apposti spazi opportunamente predisposti per il trasporto di persone. Il camionista, partito dalla Serbia e diretto in Italia, è stato chiuso nel carcere del Coroneo e il mezzo è stato posto sotto sequestro. (ANSA).