India: record di vaccinazioni, 10 milioni in un giorno

(ANSA-AFP) - NEW DELHI, 28 AGO - L'India ha vaccinato10 milioni di persone in un solo giorno per la prima volta dall'inizio della campagna di immunizzazione contro il Covid. Lo ha annunciato il ministero della Sanità . Il premier indiano Narendra Modi ha definito il traguardo "un'impresa epocale" per un Paese di 1,3 miliardi di abitanti. "Complimenti a coloro che si sono vaccinati e a coloro che hanno reso la vaccinazione un successo", ha scritto su Twitter. L'obiettivo del governo era vaccinare circa 1,1 miliardi di adulti entro la fine dell'anno, ma carenze, lungaggini burocratiche e scetticismo di molti hanno rallentato la campagna. Solo il 15% della popolazione ha ricevuto due dosi, mentre in questi giorni il numero di casi giornalieri di coronavirus ha ricominciato a risalire sopra i 40.000. Oggi in particolare ne sono stati registrati 46.000, le vittime sono state 500. Questa nuova impennata sarebbe da attribuire a un nuovo focolaio nello stato meridionale del Kerala. (ANSA-AFP).