Spike Lee rimuove teorie del complotto da serie su 11/9

NEW YORK, 27 AGO - Dopo essere tornato in sala di montaggio per modificare il finale di 'NYC EPICENTERS 9/11 ➔ 2021½'. Spike Lee ha rimosso le scene in cui viene dato spazio ad esponenti del gruppo complottista 'Architects and Engineers for 9/11 Truth', il quale ha messo in dubbio che la demolizione di tutti gli edifici del World Trade Center sia avvenuta attraverso un'operazione controllata oppure da parte di terroristi che si schiantarono con due aerei contro le Torri Gemelle. La decisione dopo le critiche per averle incluse nella sua docuserie tributo alla città di New York, progetto in quattro parti il cui ultimo episodio andrà in onda in concomitanza con il 20/o anniversario dell'11 settembre. Non è stata fatta invece alcuna modifica alla scena in cui si mette in dubbio che il volo della United Airlines sia stato fatto schiantare in Pennsylvania dai passeggeri e dal personale di volo. Un ex assistente di volo sostiene invece che sia stato abbattuto. (ANSA).