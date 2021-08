Morelli, Coliandro non mi stanca mai perché umano

ROMA, 27 AGO - "Gli anni passano ma di Coliandro non mi stanco mai. Nelle nuove puntate c'è una forte componente di azione, che per me è sempre rapportata a una certa fatica fisica. All'inizio della serie avevo 28 anni, ora ne ho 46. E' un ruolo impegnativo le riprese sono lunghe si gira quasi sempre in notturna. Allo stesso tempo è un personaggio che mi ha dato tanto, mi diverte e commuove, è sempre stato avanti fin dalla prima stagione. E' inevitabilmente da qualche parte dentro di me". Parola di Giampaolo Morelli che ritorna, per l'ottava stagione, nei panni del poliziotto piu' pasticcione, testardo, generoso, inconsapevolmente comico e ostinatamente incorruttibile tra tutti gli eroi televisivi. Quattro nuove avventure, nate dalla penna noir, ironica e graffiante di Carlo Lucarelli, saranno protagoniste della prima serata di Rai2, dal 15 settembre per la regia fuori dagli schemi e ritmata dei Manetti Bros che questa volta sono affiancati da una donna Milena Cocozza. Prodotta da Maurizio Tini e Maite Garbo Bulgari per Gabo Produzioni Produzioni in collaborazione con Rai Fiction. Morelli, che di Coliandro è il volto dal 2006, è anche l'attore feticcio di Marco e Antonio Manetti che lo hanno voluto anche in 'Ammore e malavita' e prima in 'Song'e Napule' (2013). "Con i fratelli ci capiamo al volo sul set". Morelli è impegnatissimo nelle fasi finali del suo secondo film da regista di cui sono in questi giorni terminate le riprese che dopo l'esordio di "7 ore per farti innamorare" (con Serena Rossi), è tornato dietro la macchina da presa con "Falla girare". Il successo e il suo appeal risiedono nel fatto che chi lo guarda si identifica con i suoi problemi, le sue piccole difficoltà. E' uno che magari perde le staffe, e ci sta in questo mondo dove oggi dobbiamo essere tutti politicamente corretti. Impossibile non provare simpatia per lui, Coliandro è uno di noi". In ognuna di questi quattro nuovi episodi oltre agli attori fissi (Paolo Sassanelli; Veronika Logan; Alessandro Rossi; Caterina Silva; Benedetta Bimatti; Luisella Notari), troviamo dei protagonisti di puntata. Nel primo episodio 'Intrigo maltese', Sabrina Impacciatore, Nicoletta Romanoff nella puntata Il Tesoro Nascosto ed Elena Sotgiu. (ANSA).