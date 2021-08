G20 donne, da conferenza appello per tutela afghane

GENOVA, 27 AGO - La conferenza del G20 ieri di Santa Margherita Ligure sull'empowerment femminile nel documento ufficiale di chiusura rivolge un appello per le donne afghane: "E' stata condivisa la preoccupazione che le donne e le ragazze siano in grave rischio di essere sottoposte a nuove violenze e violazioni dei loro diritti e libertà fondamentali", afferma tra l'altro. "Le donne e le ragazze hanno un'urgente necessità, ora più che mai, del sostegno e dell'azione dei Paesi del G20, che assicurino che i loro diritti siano garantiti, che gli offensori responsabili delle violazioni siano perseguiti, che si prevengano ulteriori azioni in loro danno". (ANSA).