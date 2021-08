Biden a terroristi Kabul, 'vi daremo la caccia e pagherete'

WASHINGTON, 26 AGO - "Vi daremo la caccia e ve la faremo pagare": e' il monito lanciato dal presidente Usa Joe Biden ai responsabili dell'attentato a Kabul. Biden ha annunciato di aver chiesto un piano ai militari per colpire l'Isis-K, ritenuta responsabile dell'attacco. "L'America non si fara' intimidire", ha assicurato. Il presidente ha definito i 12 militari americani uccisi nell'attentato degli "eroi impegnati in una altruista missione pericolosa". Le operazioni di evacuazione continueranno, ha concluso Biden. (ANSA).