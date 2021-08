Afghanistan:'aiutatemi a riportare in Italia fratelli'

ANCONA, 26 AGO - "Al governo italiano chiedo di aiutarmi a portare in Italia mia sorella e mio fratello, hanno 15 e 16 anni e sono in Afghanistan in attesa di un visto che da mesi tarda ad arrivare, adesso temo che i talebani non li lasceranno più partire": l'appello arriva dalla provincia di Macerata, dove vive un giovane afghano di 33 anni, da 15 in Italia, che per ragioni di sicurezza vuole restare anonimo. Era fuggito dall'Afghanistan nel 2006 perché mal tollerava le violenze della sua terra. "Qualche tempo fa, avendo capito che i talebani sarebbero tornati al potere - racconta all'ANSA - sono riuscito a far arrivare qui mamma, pensando che così sarebbe stato più semplice far uscire dal mio Pese di origine anche mia sorella e mio fratello. Abbiamo ottenuto tutti i documenti necessari - aggiunge - ma il visto per l'espatrio non è mai arrivato e ora la data del 31 agosto, quando i talebani hanno annunciato di voler chiudere definitivamente la frontiera, mi mette tanta preoccupazione e angoscia". (ANSA).