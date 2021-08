Afghanistan: flash mob a Nuoro per diritti donne e Lgbtqa+

NUORO, 26 AGO - Una delegazione del Coordinamento Intersezionale Sardegna, ha dato vita stamattina a un flash mob davanti alla Prefettura di Nuoro, per chiedere al Governo di aiutare la popolazione più fragile dell'Afghanistan: le donne e le persone Lgbtqa+, queste ultime condannate alla pena di morte secondo i dettami della Sharia. La delegazione si è schierata davanti al Palazzo del Governo in un momento di raccoglimento silenzioso, con i cartelli in mano dai colori dell'arcobaleno, prima di essere ricevuta dal Prefetto Luca Rotondi. "Abbiamo deciso di dare vita a questo flash mob per dare voce alle donne e alle persone Lgbtqa+ afghane. Vogliamo rivendicare con loro e per loro il diritto all'autodeterminazione - ha detto Lisetta Bidoni che insieme a Bruna Biondo, Giovanna Casagrande, Giulia Carta e Rossella Fadda anima il Coordinamento - Al Prefetto Luca Rotondi abbiamo chiesto che l'attenzione del Governo si concentri su questa popolazione costretta alla fuga o obbligata a vivere in Afghanistan con i diritti violati: per donne niente lavoro o studio, non possono uscire se non accompagnate dai loro uomini, devono coprirsi con il burqa. Per le persone Lgbtqa+ la situazione è ancora più drammatica - aggiunge - ricordiamo che la Sharia nella sua applicazione più integralista prevede la pena di morte per le persone dello stesso genere che intrecciano relazioni. Non possiamo chiudere gli occhi e abbandonare a se stesse queste persone e chiediamo l'intervento del Governo italiano in loro favore". "Noi persone Lgbtqa+ che già subiamo discriminazioni in Italia, il Ddl Zan è lì a dimostrare quanta resistenza vi è su questo argomento, in Afghanistan veniamo perseguitate a andiamo a morire - conclude - L'Occidente non può abbandonare queste persone e tutte le altre persone fragili come le donne e i bambini. Ricordiamo lo sterminio del popolo curdo in Turchia, in Siria in Iraq e ora in Afghanistan. L'Occidente deve impedire questa tragedia". (ANSA).