Pd: fonti Nazareno, stop di Letta a presenza Bignami a Festa

ROMA, 26 AGO - "Galeazzo Bignami non è il benvenuto alla Festa dell'Unità. Crediamo nel confronto delle idee. E le riforme istituzionali per definizione si discutono con tutte le forze politiche. Ma tra la nostra comunità chi inneggia al nazismo non può avere accoglienza". Così fonti del Nazareno confermano lo stop del segretario Pd Enrico Letta alla partecipazione del deputato Fdi Galeazzo Bignami alla kermesse di Bologna. Ieri era scoppiata una polemica anche sui social per una foto di anni che ritraeva l'esponente di Fdi con una divisa nazista. (ANSA).