Larry Elder, il conservatore che preoccupa dem in California

NEW YORK, 25 AGO - I democratici in California tremano. Il conduttore radiofonico e avvocato conservatore Larry Elder sta diventando il favorito nell'elezione speciale per sostituire il governatore Gavin Newsom. Come ricorda il New York Times, per una generazione Elder è stato una presenza in radio per milioni di californiani stufi della politica liberal nello stato feudo della sinistra. E ora potrebbe diventare il nuovo governatore. In una campagna nella quale tutti apparivano sostanzialmente a pari merito, Elder è emerso quasi da un giorno all'altro come il favorito tra una quarantina di sfidanti. Newsom, il cui destino dipende dall'affluenza alle urne, di lui ha detto: "Pensa che il cambiamento climatico sia una bufala, crede che abbiamo bisogno di più trivellazioni petrolifere offshore, non crede che una donna abbia il diritto di scegliere, non crede nel salario minimo". Con i suoi ascoltatori, invece, Elder si dipinge come il figlio di una California che un tempo era più semplice e più sicura. (ANSA).