M5s: Conte,dialogo con Pd quotidiano,obiettivo alleanza

RIMINI, 25 AGO - "il dialogo col Pd è un dialogo all'ordine del giorno che coltiviamo quotidianamente. Per quanto riguarda poi l'orizzonte, la traiettoria è sicuramente un'alleanza. Ma attenzione: anche rispetto ai cittadini sarebbe sbagliato, forzato, offrire oggi un'alleanza strutturale di punto in bianco". Lo ha detto, a margine di un evento elettorale a Rimini, il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. "Bisogna lavorare per costruire questi percorsi - ha argomentato - per arrivare a quell'obiettivo, sui territori spesso occorre più tempo. Ovviamente l'obiettivo sono le elezioni politiche nazionali - ha puntualizzato -: lì dobbiamo arrivare continuando a lavorare in questa direzione per costruire un progetto di società che sia dialogante, quello del Movimento con quello del Pd, e poi ci confronteremo per essere competitivi, ciascuno nella rispettiva autonomia, con le forze politiche della destra". (ANSA).