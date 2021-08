Afghanistan:Draghi,mantenere canali contatto anche dopo 31/8

ROMA, 24 AGO - L'obiettivo in Afghanistan è riuscire a concludere in sicurezza le operazioni di evacuazione entro fine agosto. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al G7. Nel merito, Draghi ha sottolineato la necessità di "mantenere un canale di contatto anche dopo la scadenza del 31 agosto e la possibilità di transitare dall'Afghanistan in modo sicuro. "Inoltre, dobbiamo assicurare - sin da subito - che le organizzazioni internazionali abbiano accesso all'Afghanistan anche dopo questa scadenza". (ANSA).