Ita: da giovedì 26 al via biglietti per i voli da 15 ottobre

ROMA, 24 AGO - Nella giornata di giovedì 26 agosto ITA avvierà le vendite dei biglietti per i propri voli a partire dal 15 ottobre. Contestualmente dalla mezzanotte di oggi, secondo quanto si apprende, Alitalia non venderà più biglietti aerei per i voli successivi alla stessa data. L'avvio della commercializzazione dei biglietti segue il conseguimento delle certificazioni (Certificato di Operatore Aereo e Licenza di Esercizio) che ITA ha ottenuto dall'Enac il 18 agosto. I primi biglietti saranno in vendita sul sito www.itaspa.com. ITA ha già programmato la realizzazione, dopo l'avvio delle operazioni, di un sito web totalmente nuovo e basato sulle tecnologie più innovative che consenta una rinnovata esperienza ai clienti. (ANSA).