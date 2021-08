Airbnb, 20.000 alloggi gratis nel mondo a rifugiati afghani

ROMA, 24 AGO - Airbnb offre 20.000 degli alloggi associati gratis in tutto il mondo temporaneamente a rifugiati fuoriusciti dall'Afghanistan per aiutarli a risistemarsi. Lo ha annunciato il Ceo della piattaforma online di affitti e case vacanza, Brian Chesky, citato dalla Bbc. Chesky ha fatto appello ad altri leader d'azienda perché compiano gesti simili, come risposta "a una delle peggiori crisi umanitarie dei nostri tempi". "Non c'è tempo da perdere", ha detto il boss di Airbnb. (ANSA).