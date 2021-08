Terremoto:vescovo Rieti,non servono presepi ma borghi attivi

AMATRICE (RETI), 24 AGO - "Non abbiamo bisogno di nuovi presepi ma di borghi attivi". L'ha detto il vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili durante l'omelia della messa in corso ad Amatrice per le vittime del terremoto del 24 agosto 2016. "Perciò faccio una proposta condivisa da tanti e attesa dalla fine dell'800 - ha aggiunto - il ponte più urgente da costruirsi è quello per collegare l'Italia centrale. Secondo un'indagine recente di Bankitalia, il ritardo del centro Italia è dovuto all'arretratezza delle sue infrastrutture". E ha concluso denunciando i problemi di collegamento per qualche centinaio di chilometri tra Adriatico e Tirreno, dove passa la Salaria, definiti "un' imperdonabile leggerezza". Quindi "si tratta di decidere se questa è una idea da cestinare e progettare qui ora e subito". (ANSA).