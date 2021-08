Afghanistan: Cina boccia sanzioni, 'sono controproducenti'

PECHINO, 24 AGO - La Cina boccia l'ipotesi di sanzioni all'Afghanistan, definite "controproducenti", resplicando a una proposta del ministro degli Esteri britannico, Dominc Raab, contenuta in un intervento pubblicato dal Telegraph. "La comunità internazionale dovrebbe incoraggiare e spingere la situazione afghana verso una direzione positiva", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, rimarcando sostegno a "ricostruzione pacifica" e a miglioramento dei livelli di sussistenza e benessere. "Le sanzioni arbitrarie contro i talebani non risolveranno il problema in Afghanistan", ha aggiunto Wang nel briefing quotidiano. (ANSA).